Suspeito de tentativa de assalto é morto no 'Tribunal do Crime'

Um homem morreu após tentativa de assalto a moradores, na Rua José Ferreira, localizada no bairro do Saboeiro, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 17. O suspeito, de identidade não divulgada, teria tentado roubar uma moto e pertences de moradores, no entanto, acabou sendo linchado pelos populares.

Após ser agredido, o suspeito ainda foi pego por traficantes da localidade e levado para uma área de mata. No celular do homem, foram encontradas diversas fotos do mesmo fazendo símbolo de uma facção rival, além de registros dele armado.



Nas mãos do tribunal do crime, o homem foi brutalmente agredido, e posteriormente baleado na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.