Homem é suspeito de tentar matar esposa e duas enteadas na Bahia

Um homem, de 37 anos, é suspeito de tentar matar duas enteadas e a esposa na cidade de Casa Nova, no norte da Bahia, no domingo (27). Após tentar cometer o delito, o homem tentou tirar a própria vida.

De acordo com a Polícia Civil, os quatro estão hospitalizados e não há informações sobre o estado de saúde deles. O crime aconteceu após uma briga de família no bairro Vila Massau, de acordo com a TV São Francisco. A Polícia Militar apreendeu a arma utilizada no crime e encaminhou para a delegacia para que pudesse ser feita uma perícia.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Casa Nova como tripla tentativa de feminicídio.