Adolescente é morto a pedradas e corpo é encontrado em quadra

Um adolescente, identificado como Jhonatas Silveira Lopes dos Santos, de 15 anos, foi encontrado morto em Juazeiro, no norte da Bahia, no último domingo, 27. O corpo dele foi deixado na quadra de esportes ao fundo da escola Haydee Fonseca, localizada no bairro João Paulo II.

De acordo com apurações da TV São Francisco, a suspeita da Polícia Civil é de que a morte do jovem esteja relacionada a uma “richa”, embora os investigadores não tenham fornecido detalhes sobre a natureza da disputa. A ocorrência foi atendida por agentes da 74ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Rural de Juazeiro), que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O médico plantonista confirmou que a lesão na cabeça de Jhonatas foi causada por uma pedrada.

Em nota, a Polícia Civil informou que a pedra utilizada no crime foi encontrada ao lado do corpo do adolescente. A Delegacia de Homicídios de Juazeiro está conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias, a autoria e a motivação por trás do assassinato.