Professoras são investigadas por abuso sexual de jovens infratores

Instituição abriga jovens envolvidos em crimes como tráfico de drogas, porte de arma de fogo, proxenetismo e até assassinato - Foto: Foto: Reprodução/Google Maps

Nove professoras que atuavam no Centro de Reabilitação Juvenil Cité-des-Prairies, em Montreal, Quebec, foram acusadas de diferentes tipos de abuso sexual contra cinco internos adolescentes. A revelação chocante foi feita pelo jornal "La Presse", que reportou que os incidentes ocorreram em uma instituição que abriga jovens envolvidos em crimes como tráfico de drogas, porte de arma de fogo, cafetinagem e até assassinato.

De acordo com as investigações, uma funcionária não identificada deu à luz o filho de um jovem interno, enquanto outra professora engravidou de outro adolescente sob sua supervisão. O relatório indica que mais de 30 pessoas foram entrevistadas, e os relatos de abuso foram corroborados por várias testemunhas. Como resultado, todas as professoras envolvidas foram suspensas ou demitidas.

O ministro de Serviços Sociais de Quebec, Carmant Lionel, expressou sua indignação sobre as revelações: "As revelações no artigo de La Presse são mais do que perturbadoras. Tomei imediatamente as medidas necessárias. Uma investigação externa está em andamento, bem como uma investigação policial para lançar luz sobre todos os fatos. Nós nunca toleraremos situações desse tipo. Abusar de jovens vulneráveis ​​é um ato criminoso e está sujeito a processo e condenação. Tudo será feito para garantir a proteção e a segurança dos jovens sob nossa responsabilidade"