Saiba quem é Pittybull, pagodeiro preso por agredir e morder namorada

O cantor de pagode Gian Mário Ribeiro Salomão, mais conhecido como 'O Pittybull', tem se destacado na cena musical baiana, especialmente entre o público jovem. Com 25 anos, ele acumulou uma considerável base de fãs, com cerca de 224 mil seguidores no Instagram e aproximadamente 98,6 mil ouvintes mensais no Spotify. Suas músicas, como "XRE", que alcançou quase 1,5 milhão de visualizações, e "Set dos Meninos da A5 2.0", que ultrapassou 900 mil visualizações, mostram sua crescente popularidade nas plataformas digitais.

Além disso, o pagodeiro é conhecido por suas músicas e por compartilhar sua rotina de shows nas redes sociais, onde se apresenta em diversas localidades de Salvador e na Região Metropolitana, além de casas de shows e boates.

Em julho deste ano, ele anunciou o lançamento de uma nova música em parceria com O Biruta, ex-vocalista da Banda A Invasão.

Contudo, sua carreira ganhou destaque negativo neste domingo, 27, quando foi preso em Madre de Deus. De acordo com a Polícia Civil, ele foi detido em flagrante após agredir sua ex-namorada com socos e mordidas em via pública. A Polícia Militar foi acionada e confirmou o delito ao chegar ao local da agressão, que ocorreu na Rua 13 de Junho.