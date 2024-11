PRF flagra caminhão transportando trabalhadores em condições perigosas

Os agentes da PRF destacaram o perigo que os trabalhadores corriam - Foto: Divulgação / PRF

Recanto das Emas, DF – Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma apreensão preocupante durante uma fiscalização na BR-060, neste sábado, 26. Um caminhão, proveniente de Belém do Brejo do Cruz (PB), foi parado e, durante a inspeção, os policiais encontraram sete pessoas no compartimento de carga, sem qualquer equipamento de segurança.

O grupo, que se dirigia a Aparecida de Goiânia (GO) para trabalhar com a venda de redes artesanais, foi flagrado em uma situação que poderia ter consequências fatais. Os agentes da PRF destacaram o perigo que os trabalhadores corriam, uma vez que, em caso de acidente, o risco de lesões graves ou morte era iminente.

| Foto: Divulgação / PRF

O motorista do caminhão, após assinar um termo de compromisso para comparecer em juízo, foi liberado. Os demais passageiros receberam autorização para continuar a viagem, mas foram orientados a buscar outro meio de transporte mais seguro.

Além do transporte irregular de pessoas, a PRF autuou o motorista por várias infrações. Entre elas, a falta de cronotacógrafo em validade, o que impossibilitou a verificação do tempo de descanso do condutor; a alteração no sistema de iluminação do veículo; faixas refletivas em condições inadequadas; e adesivos irregulares no para-brisa, que podem prejudicar a visibilidade.