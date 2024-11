Entregador é assassinado após discussão de trânsito em Camaçari

Paulo Roberto nasceu em Amélia Rodrigues, a 90 km de Salvador, e residia em Camaçari há 20 anos - Foto: Luan Julião

Um entregador por aplicativo, identificado como Paulo Roberto Araújo dos Santos, de 46 anos, foi assassinado no domingo, 27, durante uma discussão de trânsito em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A Polícia Civil ainda não confirmou a motivação do crime. De acordo com apuração da TV Bahia, a discussão envolveu outro motorista de carro, que disparou contra Paulo Roberto antes de fugir do local.

O corpo do entregador foi encontrado dentro do seu veículo, na Rua da Liberdade. Paulo Roberto nasceu em Amélia Rodrigues, a 90 km de Salvador, e residia em Camaçari há 20 anos. Ele deixa esposa e uma filha de 11 anos.