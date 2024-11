Mulher é jogada do 3° andar de prédio após cobrar dívida de R$ 500

O caso aconteceu nesta segunda-feira, 28 - Foto: Reprodução/TV Tribuna

Uma mulher de 37 anos foi jogada pela janela do terceiro andar de um prédio após cobrar uma dívida de R$ 500 de um homem em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, nesta segunda-feira, 28. O suspeito não foi localizado e a mulher foi encaminhada para o hospital.

Segundo o portal Metrópoles, o caso aconteceu durante a madrugada e está “sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM)”, de acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo.

“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, informou a polícia.