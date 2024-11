Homem que matou mulher a facadas no DF é identificado

Magecson dos Anjos Matias tem perfil discreto nas redes sociais com apenas duas fotos publicadas - Foto: Reprodução

Um homem de 40 anos matou uma mulher a facadas em Sol Nascente, favela localizada no Distrito Federal, no último domingo, 27. O caso é investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O suspeito identificado como Magecson dos Anjos Matias perfurou a vítima com uma faca na região cervical do pescoço. Ela não resistiu e morreu no local do crime que aconteceu em via pública, próximo ao Restaurante Comunitário.

O homem foi linchado por populares e posteriormente encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia onde se encontra entubado e em estado crítico devido a gravidade dos ferimentos.

De acordo com apuração do Portal Metrópoles, nas redes sociais, o perfil dele nas redes sociais é discreto e tem apenas duas fotos publicadas.

O caso foi registrado na 23ª Delegacia de Polícia em Ceilândia.