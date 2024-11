Relembre os últimos ataques a escolas no Brasil

Tropa da Polícia Militar da Bahia (ilustração) - Foto: Divulgação | SSP - BA

A cidade de Heliópolis, interior da Bahia, viveu uma tragédia nesta sexta-feira, 18, com quatro adolescentes mortos. O autor do crime tirou a própria vida logo após cometer o delito.

Pensando sobre esse aspecto, o Portal A TARDE resolveu fazer um levantamento de casos parecidos que aconteceram nos últimos anos e marcaram o cenário policial. Na Bahia, o caso de maior repercussão aconteceu no dia 26 de setembro de 2022, na cidade de Barreiras, no Colégio Municipal Eurides Sant´Anna. Na ocasião, uma jovem cadeirante de 19 anos, identificada Geane da Silva Brito, foi morta por um adolescente que efetuou disparos na unidade. Por causa da dificuldade de locomoção, ela teria virado o principal alvo do agressor, que usou a arma do pai policial, além de uma faca para ceifar a vida da estudante.

Leia mais:

>>Ameaças e ataques causam pânico em comunidade escolar na Bahia

>>Atirador invade escola e dispara contra alunos em Barreiras

>>Morre professora esfaqueada por aluno de 13 anos em escola de SP

>>Estudante esfaqueia colega e professores dentro de escola em São Paulo

>>Alunos ficam feridos após bomba ser arremessada em colégio na Mouraria

Dois homens, que seriam policiais e estavam nas proximidades, atiraram contra o agressor, evitando que a tragédia fosse ainda maior.

Outro caso

Um jovem de 20 anos entrou no Colégio Estadual Luiz José de Oliveira, no bairro de Fazenda Grande I (Boca da Mata), em Salvador, com uma faca para causar pânico e terror. Ele precisou ser contido por colegas e um segurança.

No extremo sul do estado, uma bomba junina foi arremessada no pátio do Colégio Estadual Mário Augusto Teixeira de Freitas, no bairro da Mouraria. A instituição era uma das várias que vinham sendo alvo dos boatos relacionados a um possível ataque.

Caso em São Paulo

Um estudante de 13 anos esfaqueou três professores e um aluno no dia 27 de março de 2023, dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo. O agressor foi contido pelos policiais.

Uma das três professoras esfaqueadas morreu horas depois do ataque. A morte da professora foi confirmada pela Polícia Militar. A vítima foi identificada como Elisabete Tenreiro, 71 anos, que teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas.

O estudante também esfaqueou outras duas professoras, identificadas como Rita de Cássia Reis e Ana Célia Rosa, e um aluno. Todos foram socorridos para hospitais próximos do colégio. O estado de saúde das vítimas não foi revelado.