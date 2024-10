Adolescente esfaqueada 21 vezes surpreende ao receber alta na Bahia

Jovem acordou do coma na última sexta-feira, 11 - Foto: Lo-Hanna Nunes

A adolescente de 14 anos que foi estuprada e recebeu 21 facadas, no dia 2 de outubro, em Barreiras, no oeste da Bahia, surpreendeu ao receber alta hospitalar no sábado, 12. Ela chegou a ficar em coma por oito dias após o ataque e acordou na última sexta-feira, 11.

O adolescente de 17 anos, suspeito de cometer o crime segue apreendido. A jovem de 18, suspeita de participar das agressões, também continua presa. Segundo a polícia, durante o depoimento, o casal mostrou frieza ao detalhar os crimes. Eles não tiveram nomes divulgados. As informações foram publicadas pelo g1 Bahia.

Leia mais

>> Foragido há 18 anos, idoso condenado por homicídio é preso na Bahia

>> Adolescente de 14 anos é morto a tiros durante festa na Bahia



A polícia informou que o suspeito contou em depoimento, que ouviu uma conversa de que a ex-companheira queria separar o casal. Após isso, ele planejou o crime com a atual.



O adolescente chamou a vítima para conversar em um local escuro, onde a estuprou e a esfaqueou. A jovem de 18 anos segurou a garota no momento do crime. A menina foi atingida no abdômen, cabeça, costas, pulmão, pâncreas, fígado e intestino.