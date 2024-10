Adolescente de 14 anos é morto a tiros durante festa na Bahia

O adolescente foi socorrido por populares - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 14 anos, identificado como Felipe dos Santos Beltrame, foi morto a tiros, neste domingo, 13, em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na praça do Coração, localizada no Centro do município. Conforme o registro, o adolescente foi socorrido por populares para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu.

A Polícia Civil informou que o jovem estava em uma festa quando foi atingido por disparos de arma de fogo.



A autoria e motivação do crime são investigadas pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. Guias de perícia do local e de necropsia foram expedidas.