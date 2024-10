Mulher de 40 anos é morta a facadas em bairro de Salvador

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas na madrugada desta segunda-feira, 14, no final de linha da Calçada, na cidade Baixa de Salvador.

Leia Mais:

>> Vídeo mostra momento da execução de produtor de eventos na Ribeira

>> Homem morre após ser baleado durante tiroteio em praia na Bahia; veja



Segundo testemunhas relataram à Polícia Civil, a vítima, identificada como Girlene Miranda Ferreira, foi atingida durante uma discussão em um bar da região. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde onde foi constatado o óbito.

Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas com o objetivo de elucidar autoria e motivação do crime.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador) investiga as circunstâncias.