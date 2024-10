Foragido há 18 anos, idoso condenado por homicídio é preso na Bahia

Crime aconteceu em 2006 - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um idoso de 71 anos, condenado por homicídio em Minas Gerais, foi encontrado em uma casa, em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, no sábado, 12. Ele estava foragido há 18 anos, após matar o dono de um restaurante a tiros, na cidade de Cataguases, em 2006.

O homem, identificado como Pedro Marques Mota, estava na lista dos mais procurados de Minas Gerais e a prisão foi coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), pelas polícias Civil e Militar e pela Interpol. As informações foram publicadas pelo g1 Bahia.

O julgamento só aconteceu em 2021, quando o idoso foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão. Ele também é acusado de tentar matar uma mulher que estava no estabelecimento no momento do crime.

Pedro foi levado para a delegacia de Porto Seguro, onde aguarda a transferência para Minas Gerais.