Vídeo mostra momento da fuga de empresário baleado em Feira; veja

Fernando Alves já foi preso em 2018 autuado por tentativa de estupro e por chantegear a vazar "nudes" da vítima - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais



Em vídeo, um casal registrou o momento em que o empresário Fernando Alves Souza Coelho, popularmente conhecido como 'Lengo', foi baleado por policiais enquanto fugia de uma blitz, em Feira de Santana, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), neste sábado, 12.

O casal passava de carro no momento do ocorrido e filmou o momento em que foi possível identificar que o empresário conduzia um veículo em alta velocidade, na contramão da via. Além disso, duas viaturas da polícia também perseguiam o homem.

Leia também:

>> Empresário que fugiu de blitz é sepultado em Feira de Santana

>> Homem morre após fugir de blitz policial em Feira de Santana

>> PMs viralizam ao cantar hit enquanto se deslocam para operação

No vídeo, o empresário só para quando o carro para na frente e impede a sua saída. Ainda na filmagem é possível ouvir e ver o momento dos disparos da arma de fogo. Fernando Alves não resistiu aos ferimentos e morreu.

A namorada do empresário que também estava no veículo, desceu do automóvel quando o carro para. Os policiais prontamente pediram para ela deitar no chão. A mulher não teve ferimentos.

O empresário morto já havia se envolvido em outro crime em 2018. Ele foi preso por tentativa de estupro de uma cliente de sua loja de celulares que ele ameaçava a vazar “nudes” que ele teve acesso após a mulher deixar o celular antigo para trocar por um novo.