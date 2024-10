Empresário que fugiu de blitz é sepultado em Feira de Santana

Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre .38 - Foto: Foto: Ed Santos/Acorda Cidade

O empresário Fernando Alves Souza Coelho, de 39 anos, foi sepultado na tarde deste domingo, 13, em Feira de Santana. O velório ocorreu na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Jardim Cruzeiro, e contou com a presença da ex-esposa, do filho de um ano e da atual namorada, que estava com ele no momento do acidente, conforme informações do portal Acorda Cidade.

Fernando foi baleado após fugir de uma blitz policial do Esquadrão Asa Branca na noite de sábado, 12. Ele dirigia um carro Ônix branco, e ao ser abordado, tentou escapar pela contramão na Avenida Noide Cerqueira, em direção à BR-324.

Após Fernando ser baleado, o veículo colidiu com uma calçada, e, durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre .38. Fernando foi socorrido e levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não sobreviveu.

Em entrevista ao Acorda Cidade, a irmã de Fernando, Michela Cerqueira, expressou sua profunda tristeza pela perda do irmão. “Meu irmão, ele era uma pessoa boa. Era uma pessoa trabalhadora. Se hoje ele estava no patamar que ele estava, ele trabalhou demais para conseguir. E hoje estão colocando ele como um criminoso, como se ele fosse um assassino, um traficante. Ele era uma pessoa boa, ajudava a mãe dele. Está aí, desamparada hoje. Ele sustentava a mãe. Minha mãe não tem emprego, ela era dependente dele, a gente é assalariado. Ele que tinha condições, ele lutou para dar a vida à minha mãe, a vida que ela tinha. Minha mãe criou ele de uma forma certa para ser um homem bom, ele nunca participou de nada criminoso”, declarou.