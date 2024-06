PMs viralizam ao cantar hit enquanto se deslocam para operação | A TARDE

Uma operação policial ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias. Porém, o que realmente chamou atenção não foi o procedimento realizado, mas sim uma trilha sonora característica cantada pelos policiais militares na ação feita em Cuiabá, no Mato Grosso.

O vídeo foi registrado por dois cabos da PM, identificados como Lara e Fernando. Nas imagens, eles aparecem armados e cantando a canção “O Menino de Vó Vai Deixar Vovó”, da artista pernambucana Mãe Nininha de Oyá, enquanto estão a caminho de uma operação.

Internautas apontam que os dois estavam cantarolando no momento em que participavam da missão para capturar o criminoso identificado como Raffael Amorim de Brito, de 28 anos. Ele que é suspeito de matar o 1º sargento da PM Odenil Alves Pedroso, no dia 28 de maio, em Cuiabá (MT).

No entanto, a assessoria da Polícia Militar se posicionou quanto a ocasião e afirmou que o vídeo gravado pelos agentes é particular e não tem relação com o caso envolvendo o homicídio do sargento.

Esta não é a primeira vez que o hit é atribuído à uma operação policial. Na web, a trilha sonora se tornou característica de procedimentos policiais em todo o Brasil.

