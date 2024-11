Cerca de 150 pessoas passam mal após comerem bolo em festa escolar

Os sintomas incluíram diarreia, vômito e desmaios - Foto: Reprodução

Cerca de 150 pessoas passaram mal e buscaram atendimento médico por suspeita de intoxicação alimentar após comerem um bolo durante festa na Escola Municipal Professora Lêda Tájra, em Alto Parnaíba, Maranhão, na última sexta-feira, 25.

Os sintomas, que incluíram diarreia, vômito e desmaios, surgiram algumas horas após a comemoração do Dia das Crianças. O bolo, servido ao final da festa, foi consumido também por pais e avós, que levaram pedaços para casa.

Leia mais

>> Mulher morre após paraquedas falhar durante salto em São Paulo

>> Homem que matou mulher a facadas no DF é identificado



A direção da escola informou que o bolo foi preparado um dia antes e está sendo analisado para verificar possíveis contaminações. A Polícia Militar coletou amostras do alimento, e o caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Secretaria Municipal de Saúde.

Algumas crianças e adultos com sintomas mais graves precisaram ser internados, mas a maioria já recebeu alta. A Polícia Civil de Alto Parnaíba abriu um inquérito para investigar a causa da intoxicação e as condições de preparo do bolo, e a escola se comprometeu a colaborar com as investigações.