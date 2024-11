Produtora avalia punições para cantor que agrediu namorada em Salvador

Cantor teria agredido a jovem de 19 anos com socos e mordidas. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois da prisão em flagrante do cantor Gian Ribeiro, conhecido como Pittybull, por agredir a ex-namorada no último domingo, 27, em Madre de Deus, a A5 Produções, agência responsável pela carreira do artista, se pronunciou sobre o incidente. Segundo a Polícia Civil da Bahia, o cantor teria agredido a jovem de 19 anos com socos e mordidas. Gian foi liberado após a audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 29.

Por meio de nota, a produtora afirmou que repudia a violência contra a mulher e aguarda o desenrolar das investigações sobre as agressões de Gian Ribeiro para tomar medidas em relação ao artista.

"A A5 Produções repudia toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Estamos comprometidos em promover respeito, igualdade e dignidade em todas as nossas ações e produções. Em relação ao caso do Gian Ribeiro "O Pittybull", aguardaremos o desenrolar das investigações para tomar todas as medidas que forem consideradas cabíveis. Reforçamos nosso compromisso com a verdade e a justiça e com a defesa dos direitos das mulheres", diz a nota publicada no Instagram da produtora.