Alvo da polícia, esposa de Poze é suspeita de movimentar R$ 10 milhões

MC Poze do Rodo não foi alvo da operação, mas é investigado - Foto: Reprodução | Instagram

Esposa do MC Poze do Rodo, Vivi Noronha é suspeita de ter movimentado cerca de R$ 10 milhões. Ela foi um dos alvos da Operação Rifa, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nessa sexta-feira, 1.

Vivi teria movimentado a quantia entre maio de 2022 e maio de 2023, de acordo com a PC-RJ. A influenciadora usaria o perfil do Instagram, que tem 1,6 milhão de seguidores, para comercializar bilhetes falsos.

Os usuários que queriam participar das rifas deveriam pagar R$ 0,99. A promessa era de prêmios que chegariam a R$ 100 mil.

Outros influenciadores também são investigados na operação. Entre eles, estão: Roger Rodrigues dos Santos, conhecido como Roginho Du Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Bolívar Guerrero Silva.

Roginho Du Ouro é suspeito de movimentar R$ 15 milhões em cinco meses. O dinheiro seria fruto do esquema de rifas falsas.

O MC Poze do Rodo não foi alvo da operação, porém, é investigado como suspeito de ter ajudado a esposa na divulgação das rifas.