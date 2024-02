MC Poze rebate comentário de Rodriguinho BBB 24: 'Velho gagá' | A TARDE

MC Poze do Rodo se pronunciou nos stories de seu Instagram para responder Rodriguinho, após um comentário do cantor no BBB 24. "Tenho que me deparar com esse cara... Todo mundo agoniado esperando minha resposta", iniciou o artista, que recentemente anunciou que será pai novamente.

"Ele é um fanfarrão, velho gagá. Podendo viver tua vida, tua carreira, tá estragando tua história com tudo, falando mal de todos nós, de outro artista", continuou o funkeiro nesta sexta-feira, 26.

O pronunciamento veio após Rodriguinho dizer que hoje a maioria dos músicos é estourada apenas em nichos específicos, citando Poze como exemplo, afirmando não havia nenhuma música do funkeiro que fosse conhecida no Brasil inteiro e que ele mesmo não conhecia nenhuma.

Rodriguinho também defendeu que artistas nichados não deveriam se apresentar no reality show: "Tu é otário. Falar que não conhece minha música? Claro que tem gente que não conhece minha música, mas tu? Próximo paredão é hashtag Fora Rodriguinho", continuou Poze.