VÍDEO: “Quase fui também”, revelou MC Poze após operação da polícia

MC Poze e Vivi - Foto: Reprodução

MC Poze do Rodo usou as redes sociais para comentar a operação da Polícia Civil que ocorreu em sua residência nesta sexta-feira, 1º de novembro. Nos stories do Instagram, o cantor falou sobre a ação que tinha como alvo sua esposa, Vivi Noronha, investigada por suposta participação em rifas ilegais.

“Tá paz, mas com ódio no peito. Levaram meus carros, meus ouros. Quase fui também”, escreveu o funkeiro em um vídeo publicado no Instagram, onde desabafou sobre a situação.

Entenda o caso:

MC Poze explicou que a operação não envolvia acusações diretas contra ele.

Os canas vieram aqui em casa com mandado de busca e apreensão. Não fui indiciado, não foi sobre mim, foi sobre minha esposa. Estamos supertranquilos porque não fazemos nada de errado. Quando favelado começa a botar a bagaça no bolso, incomoda. Meus carros, meus ouros, meus celulares... levaram tudo. E eu não estou nem no bagulho, mas tranquilo MC Poze

Além disso, ele tranquilizou os seguidores e afirmou que ele e Vivi estão bem. “Estamos eu e minha esposa dentro de casa, tudo tranquilo e sendo resolvido pelos advogados. Hoje foi sinistro”, comentou.

Poze garantiu que há comprovações sobre a legalidade das rifas realizadas por Vivi Noronha. “Isso é fake news sobre nós, a nosso respeito. Todos os prêmios que a Viviane fez, tem no Instagram dela, entregando pros vencedores, tudo,” finalizou. Veja: