Grupo armado é flagrado a caminho de ataque contra moradores de rua

Grupo estaria se dirigindo ao Restaurante Comunitário - Foto: PMDF/Divulgação

Um micro-ônibus com 23 ocupantes foi interceptado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta quarta-feira, 28, durante trajeto entre Santa Maria e o Gama, no Distrito Federal. Dentro do veículo, os agentes encontraram armas brancas, ferramentas cortantes e objetos que simulam armas de fogo, gerando forte suspeita de preparação para um conflito armado.

De acordo com informações iniciais, o grupo estaria se dirigindo ao Restaurante Comunitário do Gama com a intenção de enfrentar pessoas em situação de rua que frequentam o local.



Materiais apreendidos:

1 faca de cozinha

1 barra de ferro do tipo cassetete

2 chaves de fenda

1 parafusadeira com aparência de pistola (simulacro)

2 máscaras assustadoras, conhecidas como “do pânico”

1 cachimbo, possivelmente usado para consumo de entorpecentes

A abordagem foi realizada após denúncia e levantamentos da inteligência da PMDF. Os agentes constataram que diversos passageiros possuem antecedentes criminais. Apesar da quantidade de itens apreendidos, somente um homem — que portava uma faca — foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia do Gama.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) assumiu a investigação para apurar a real motivação do grupo e se há envolvimento com outras ocorrências violentas na região.