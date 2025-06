‘Trump Phone’: entenda tudo sobre o celular da empresa de Donald Trump

Celular de Donald Trump - Foto: Divulgação | Trump Mobile

A Trump Organization anunciou o lançamento de um celular próprio da marca, apelidado de 'Trump Phone', e de um serviço de telefonia móvel nomeado como 'Trump Mobile'. A novidade chega em homenagem aos 10 anos da primeira candidatura do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O anúncio foi feito na segunda-feira, 16.

O aparelho, oficialmente chamado de T1℠ Phone, chega ao mercado com Android 15, câmera tripla e 256 GB de memória interna. O aparelho já está em pré-venda custando U$499, ou R$ 2.738,76 na cotação atual. Além disso, a Trump Mobile lançou o 'The 47 Plan', um serviço que inclui chamadas ilimitadas para mais de 100 países, sem precisar um contrato.

Entenda como será o celular da marca de Donald Trump

O T1℠ Phone, celular da marca de Trump terá um um design que lembra uma mistura entre um Android e um iPhone. O modelo dourado, até o momento sendo o único divulgado possui três câmeras traseiras alocadas de uma forma similar aos celulares da Apple.

Já os botões laterais, parte frontal e ficha técnica, se parecem mais com um celular Android. Veja mais detalhes do T1:

Processador e Memória RAM: 12 GB de RAM

Memória interna: 256 GB de armazenamento interno (com slot para cartão microSD)

Tela: AMOLED de 6,8"

Segurança: Sensor de impressão digital + reconhecimento facial por IA

Câmeras: 50 MP (principal), 2 MP (Lente Macro + Profundidade), 16 MP (frontal)

Bateria: 5000mAh com carregamento rápido

Portas: USB-C e conector para fone de ouvido (3,5 mm)

Sistema Operacional: Android 15

Conexão: 5G

Quando ele será lançado?

O aparelho da marca de Donald Trump já está disponível para pré-venda e tem seu lançamento previsto para setembro de 2025.

Celular de Donald Trump | Foto: Divulgação | Trump Mobile

Qual o preço do aparelho?

O Trump Phone, ou como oficialmente foi batizado T1℠ Phone pode ser encomendado por US$ 499, cerca de R$2.750 em conversão direta na cotação atual. Porém, para garantir a reserva, é necessário que seja paga uma taxa de entrada de US$ 100, aproximadamente R$ 551.

O que é a Trump Mobile?

Junto do celular, a organização anunciou também uma operadora de telefonia móvel, a “Trump Mobile”. O objetivo visado é oferecer um serviço de alta categoria focando no perfil de seus eleitores.

Sendo uma parceria com as principais operadoras do país, a “Trump Mobile” oferece suporte a redes 5G em toda extensão do país.

Plano telefônico de Donald Trump | Foto: Divulgação | Trump Mobile

Quais serviços oferecidos pela “Trump Mobile”?

Os serviços oferecidos pela Trump Mobile são ligações, mensagens de texto e dados ilimitados, proteção para o dispositivo assistência rodoviária 24 horas, serviço de telessaúde, chamadas internacionais gratuitas para mais de 100 países e ausência de contrato de fidelidade.

O plano vai ao mercado custando US$ 47,45 por mês, cerca de R$ 261,50 na cotação atual.