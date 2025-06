Celular de três telas? Entenda tudo do Huawei Mate XT

Design em dourado e couro vegano - Foto: Divulgação | Huawei

O Huawei Mate XT é o mais novo modelo de celular da marca chinesa, Huawei, e deve chegar ao Brasil nesta terça-feira, 17, marcando o retorno da marca ao país. O smartphone possui um design único, com três telas e podendo ser tornar até um tablet. A seguir, entenda mais sobre o aparelho.

A Huawei anunciou seu retorno ao Brasil por meio de seu perfil oficial no Instagram, no dia 12 de julho, junto da postagem, está o novo modelo Mate XT, um celular que possui uma peculiaridade, a possibilidade de se transformar em um tablet de 10,2 polegadas.

Entenda o Huawei Mate XT

Virou um “tablet” de 10,2 polegadas Não roda Android Seu conjunto de câmeras é versátil e de alta resolução Tem bateria surpreendente para um dobrável Não tem suporte a 5G Design Preço alto

1. Vira um tablet de 10,2 polegadas

O Mate XT é um celular que pode ser considerado único, principalmente por conta de seu design, com três telas e duas dobradiças, permitindo com que ele seja dobrado de várias formas diferentes.

Quando fechado e sendo utilizado como um celular comum, ele exibe uma tela OLED de 6,4 polegadas, ao ser aberto uma vez, aumenta para 7,9 polegadas, já sendo maior que o concorrente de categoria, o Galaxy Z Fold 6, que possui 7,6 polegadas.

Celular de três telas se torna um tablet | Foto: Divulgação | Huawei

2. Não têm suporte para Android

Após uma série de sanções comerciais sofridas em 2019 pelo governo dos Estados Unidos, que proibiram empresas estadunidenses de produzirem softwares e componentes à fabricante chinesa. Tal movimento impactou diretamente o uso dos sistemas operacionais da empresa, já que ela não poderia mais fazer uso do Android, da Google.

Para seguir comercializando seus produtos, a Huawei desenvolveu um sistema próprio, o HarmonyOS. Tal sistema fez com que a marca perdesse um pouco da popularidade com os brasileiros, visto que não dispõe da PlayStore ou de outros aplicativos da Google pré-instalados.

3. Conjunto de câmeras versátil e potente

O conjunto de câmeras do Mate XT apresenta uma grande versatilidade, sem perder a alta qualidade. Com três câmeras traseiras, tendo como destaque a de 50 megapixels, MP, que ainda apresenta tecnologias de estabilização de imagem PDAF e OIS. Porém seu diferencial é sua abertura focal variável de f/1.4 a f/4.0. Essa variação influencia de forma direta na captação de luz e profundidade do campo.

Além dessa, o conjunto traseiro conta com uma lente periscópica de 12 MP, que aproxima a imagem em até 5,5x sem perdas. E a terceira é uma lente ultrawide de 12 MP, ideal para capturas em ângulo ampliado, também com estabilização PDAF.

Já a câmera frontal é de 8MP, o aparelho faz captura de vídeos em até 4k a 30 quadros por segundos (FPS), tanto nas câmeras traseiras, quanto na dianteira.

Resumo das câmeras do Mate XT:

Câmera principal de 50 MP com abertura f/1.4–f/4.0;

Câmera periscópica de 12 MP com abertura f/3.4;

Câmera ultrawide de 12 MP com abertura f/2.2;

Câmera frontal de 8 MP com abertura f/2.2;

Gravação em até 4K a 30 ou 60 fps.

Conjunto de câmeras potente e versátil | Foto: Divulgação | Huawei

4. Bateria surpreendente para a categoria

Considerando que os celulares dobráveis possuem uma bateria reduzida, o Mate XT conta com surpreendentes 5.600 mAh, garantido um bom tempo de uso fora da tomada.

Por mais que a Huawei não tenha informado a autonomia exata do aparelho, o carregamento dele tende a ser rápido, com um carregador de 66W ultra rápido.

Além disso, o aparelho possui um carregamento magnético de 50W, sendo bem surpreendente para essa categoria.

Bateria surpreendente para a categoria | Foto: Divulgação | Huawei

5. Não suporta 5G

Podendo ser até o principal ponto negativo deste aparelho, o Mate XT não possui suporte para chips 5G por conta das sanções norte-americanas. Com isso, o modelo fica limitado ao 4G, que ainda é usado em muitos do Brasil. Porém esse é um ponto em que o modelo fica para trás em relação ao seus concorrentes de categoria, como o Galaxy Z Fold e o Pixel Fold.

6. Design fino e acabamento em couro vegano

O design do Mate XT é algo impressionante, já que a Huawei produziu um modelo de três telas fino e elegante. Quando ele está completamente aberto, com suas 10,2 polegadas,sua espessura é de 3,6 mm. O acabamento é feito em couro vegano, sendo disponibilizado em duas cores, marrom e preto, ambos com detalhes em dourado.

Design em dourado e couro vegano | Foto: Divulgação | Huawei

7. Preço altíssimo

É esperado que o Mate XT chegue ao mercado com um preço elevado, e dois motivos explicam isso: alto custo de fabricação, resultado da engenharia complexa; os custos de importação e as taxas, que aumentam ainda mais o valor final.

Na europa, o aparelho é vendido por € 3.499 (cerca de R$ 22.429). A fim de comparação, o Honor Magic V3, outro dobrável chinês chegou ao mercado brasileiro custando R$ 19.999, logo, é esperado que o Mate XT seja comercializado por cerca de R$ 25.000, segundo especulações.