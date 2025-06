Imagem de IA no WhatsApp: entenda como funciona nova atualização

Até o primeiro semestre de 2024, o aplicativo usava IA apenas a assistente LuzIA - Foto: Allan White/ Fotos Públicas

A nova febre da geração de imagens pelo ChatGPT chegou ao WhatsApp. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira, 16, agora os usuários do aplicativo que também gostam da IA poderão criar fotografias e ilustrações a partir do comando disponibilizado na conversa.

Outra IA que chegou na plataforma em dezembro do ano passado foi o chatbot. Na época, a novidade preencheu uma lacuna deixada pelo LuzIA (transcrição de áudio), que parou de funcionar no mensageiro em maio de 2024. Desde outubro, a alternativa dentro do aplicativo para quem queria usar o serviço era a própria IA da Meta, integrada ao WhatsApp.

Funções do WhatsApp que usam IA

Recentemente a companhia divulgou uma nova funcionalidade que permite aos usuários resumir mensagens não lidas usando inteligência artificial. A atualização está sendo liberada na versão beta do aplicativo para Android e, até o momento, não há previsão de lançamento para todos os usuários.

De acordo com informação divulgada pelo portal WABetaInfo, o recurso será ativado quando o usuário acumular uma quantidade significativa de mensagens não lidas em chats individuais ou grupos.

Meta AI

A inteligência artificial da Meta, chamada Meta AI, é a ferramenta responsável por gerar os resumos. A proposta é otimizar o tempo dos usuários, para evitar que precisem ler centenas de mensagens acumuladas para entender o contexto da conversa.

Meta AI foi integrada ao WhatsApp em outubro de 2024 | Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Restrições

Por enquanto, a função de resumo com IA só está disponível na versão beta do WhatsApp para Android, especificamente na atualização 2.25.18.18. Além disso, o recurso só funciona se o usuário estiver com a função de “Processamento Privado” ativada nas configurações do aplicativo.

Outro fator importante é que a ferramenta não funciona o tempo todo. Ela só é ativada em casos específicos, quando há um grande volume de mensagens não lidas. O objetivo da restrição é evitar o uso desnecessário do recurso e garantir a privacidade e segurança dos dados.

Restrição busca garantir a privacidade e segurança dos dados dos usuários, segundo WhatsApp | Foto: Felipe Iruatã / Ag. A Tarde

A Meta ainda não anunciou uma data oficial para que o recurso chegue para todos os usuários de WhatsApp no Android ou iPhone. Por enquanto, apenas quem participa do programa de testes da versão beta pode experimentar a novidade.

Anúncios

Ainda na segunda-feira, 16, o WhatsApp anunciou a nova aba de atualizações que irá fornecer aos usuários a possibilidade de inscrição em canais promovidos de acordo com seu interesse. A medida vai permitir às pessoas encontrarem anunciantes diretamente na aba de status, a partir de recomendações personalizadas.

A novidade ficará na aba de Atualizações do aplicativo, que segundo a empresa já é usada por 1,5 bilhão de pessoas todos os dias. Em comunicado, o aplicativo pontuou que a recomendação funcionará por meio da coleta de dados limitados de usuários.

Os anúncios passam a acontecer de três formas: assinatura de canais, canais promovidos e em anúncio nos status. A companhia afirmou ainda que os anúncios não vão invadir outras páginas do aplicativo como a aba “Conversas” ou a área de ligações.