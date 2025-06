Lula afirma que pode ligar para Donald Trump em um cenário; saiba qual

Lula e Trump - Foto: Ludovic Marin | AFP e Reprodução | X

Em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, 7, que poderá ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa da COP30, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) que ocorrerá em Belém, no Pará, em novembro.

O chefe do Palácio do Planalto afirmou que, se Trump não confirmar presença com antecedência no evento, o petista vai ligar pessoalmente para o presidente americano. “Vamos fazer uma COP muito séria, sem muita festa, mas com bastante debate. Vamos organizar um encontro separado com os chefes de Estado dois dias antes. Se até lá o Trump não confirmar que vem, eu, pessoalmente, vou ligar para ele e conversar”, disse durante coletiva de imprensa.

Lula seguiu: “Vou dizer: ‘Ô, cara, a COP aqui no Brasil. Vamos discutir esse assunto’. Os Estados Unidos é um país importante, muito rico, mas que polui bastante. Como é que ele não vai participar?”.

Recado para Trump

Na sexta-feira, 6, Lula tinha mandado recado para Trump em discurso de encerramento durante um fórum com empresários brasileiros e franceses em Paris. O presidente do Brasil afirmou que “o mundo não quer xerife” e que “ninguém imponha uma taxação desordenada para quebrar a harmonia da economia”.

“Um acordo (entre Mercosul e União Europeia) que é uma demonstração para quem está tentando derrotar o multilateralismo, para quem está tentando voltar com o protecionismo, de que o mundo não quer xerife”, disse Lula, sem citar Trump nominalmente.

“O mundo não tem dono. Cada país é soberano e, de acordo com a sua soberania, faz aquilo que quiser, sem que alguém de outro país dê palpite ou imponha taxação de forma desordenada para quebrar a harmonia de uma economia que vinha funcionando bem”, seguiu.

Lula só citou o presidente americano no final de sua fala no fórum, quando afirmou que o chefe da Casa Branca não será o “presidente de uma governança global”. “Não vamos deixar o Trump ser o presidente da governança global. Nós precisamos construir uma governança multilateral com mais representatividade”, completou Lula.

Lula recebe honraria da Academia Francesa

Lula foi homenageado, na quinta-feira, 5, pela Academia Francesa, em Paris. Ele é o segundo brasileiro a receber a honraria, sendo anterior Dom Pedro II, em 1872. O mandatário brasileiro também é o 20º chefe de Estado a ser recebido em sessão privada desde a criação da Academia em 1635.

importância que a Academia atribui às relações culturais franco-brasileiras e contribuirá para ilustrar a fecundidade dos intercâmbios entre os dois países, por ocasião de uma temporada cultural conjunta que será marcada por numerosos eventos".

“Considero essa deferência um reconhecimento ao Brasil e ao povo brasileiro, que recebemos com muita gratidão e orgulho”, escreveu Lula em publicação nas redes sociais.

A Academia afirmou ainda que a visita antecipa um encontro com a Academia Brasileira de Letras, previsto para 2025 ou início de 2026. "Contribuirá para ilustrar a riqueza dos intercâmbios culturais entre os dois países, durante a temporada cultural conjunta".