Lula recebe honraria da Academia Francesa que foi dada a Dom Pedro II

Lula recebe homenagem da Academia Francesa - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi homenageado, nesta quinta-feira, 5, pela Academia Francesa, em Paris. Ele é o segundo brasileiro a receber a honraria, sendo anterior Dom Pedro II, em 1872. Lula também é o 20º chefe de Estado a ser recebido em sessão privada desde a criação da Academia em 1635.

Segundo a instituição, "o convite dirigido ao presidente [Lula] destaca, assim, a importância que a Academia atribui às relações culturais franco-brasileiras e contribuirá para ilustrar a fecundidade dos intercâmbios entre os dois países, por ocasião de uma temporada cultural conjunta que será marcada por numerosos eventos".

“Considero essa deferência um reconhecimento ao Brasil e ao povo brasileiro, que recebemos com muita gratidão e orgulho”, escreveu Lula em publicação nas redes sociais.

A Academia afirmou ainda que a visita antecipa um encontro com a Academia Brasileira de Letras, previsto para 2025 ou início de 2026. "Contribuirá para ilustrar a riqueza dos intercâmbios culturais entre os dois países, durante a temporada cultural conjunta".



Comunidade brasileira

Após a cerimônia, Lula se encontrou com membros da comunidade brasileira na França, na Prefeitura de Paris, a convite da prefeita Anne Hidalgo. Lá, ele também comentou sobre a homenagem na Academia Francesa.

“Eu fiquei orgulhoso porque eu sou um cidadão que não sou acadêmico, não tenho diploma universitário, eu tenho um curso primário e um curso técnico feito no Senai, no Brasil. Sou torneiro mecânico de profissão e fico orgulhoso de ter trazido uma palavra para enriquecer o dicionário francês, que é a palavra multilateralismo. Multilateral todo mundo sabia o que era, mas multilateralismo não, o ‘ismo’ foi nós que colocamos nessa palavra”, disse Lula em discurso no encontro.