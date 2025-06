Veja as tretas que levaram ao rompimento entre Trump e Musk

Trump e Musk romperam relações - Foto: Jim Watson - Sergei Gapon / AFP

O mundo foi pego de surpresa com o rompimento agressivo entre o presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, e o bilionário Elon Musk. O afastamento que até então estava ocorrendo de forma cordial, ganhou novos contornos nesta quinta-feira, 5, quando os dois ex-aliados trocaram ofensas publicamente nas redes sociais.

O estopim aconteceu quando o dono da Tesla e da SpaceX acusou Trump de estar entre os envolvidos no escândalo sexual de Jeffrey Epstein: “Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos”. A declaração veio após Trump ameaçar encerrar os subsídios e contratos governamentais com empresas de Musk.

Veja a cronologia da briga

No final de maio, Musk saiu do comando do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do governo Trump. Antes disso, ele fez críticas a um projeto fiscal do republicano que segundo ele pode elevar os gastos públicos;

Na quinta, Trump comentou com o chanceler alemão Friedrich Merz, na Casa Branca, estar decepcionado com Musk por causa das críticas que o bilionário fez ao projeto, e garantiu que ele sabia da proposta;

Pouco depois, Musk postou no X (antigo Twitter) do qual é dono, negou ter sido informado sobre o projeto, afirmou que Trump era ingrato e que ele teria perdido a eleição sem sua ajuda;

Em seguida, Trump reagiu no Truth Social com uma ameaça: “A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso Orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk”;

Trump também afirmou que “mandou Musk embora” do governo porque ele o estava “irritando”. Disse ainda que retirou o “Mandato dos Carros Elétricos” e que o bilionário “ficou louco”;

Musk voltou a responder no X, dessa vez acusando Trump de estar ligado ao escândalo sexual envolvendo Jeffrey Epstein: “Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos”;

Depois, Trump disse não se importar com o fato de Musk "ter se virado" contra ele;

Já Musk afirmou que, diante da postura do presidente, a SpaceX deixará de comissionar a cápsula Dragon — usada pela Nasa para levar cargas ao espaço e transportar astronautas;

Impeachment

Em mais um post no X, Elon Musk respondeu a uma publicação sobre quem sairia vitorioso em um embate entre ele e Trump. Na mesma publicação, o empresário colocou "sim" em um comentário de outro usuário, que pedia o impeachment de Trump, dando espaço para JD Vance, seu vice, assuma a presidência.

Em outra publicação, Musk anunciou a retirada da SpaceX, empresa da qual é o CEO, do programa espacial dos Estados Unidos, descomissionado a Crew Dragon, nave espacial usada em conjunto com a Nasa. A declaração foi uma resposta a Trump, que ameaçou romper todos os contratos do empresário dentro do governo.

“Em vista da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, a @SpaceX começará a descomissionar sua nave espacial Dragon imediatamente", escreveu.