Dino exalta STF após críticas de Trump ao Brasil

Flávio Dino - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, afirmou, na noite desta quarta-feira, 9, que a Corte atua em defesa da soberania nacional e da democracia, dentro dos limites da Constituição. A declaração foi publicada em rede social após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

“Uma honra integrar o Supremo Tribunal Federal, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades, tudo nos termos da Constituição do BRASIL e das nossas leis”, defendeu, ao compartilhar fotos do STF iluminada com as cores do país.

Em uma carta a Lula, Trump impôs a taxação que entra em vigor em 1º de agosto e se deve aos "insidiosos ataques às eleições livres, e à liberdade de expressão dos americanos (como recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira)".

Nas justificativas, o mandatário norte-americano ainda detalhou atuação do STF que, segundo ele, "censurou" plataformas americanas que atuam no País. Ele também criticou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Apoio a Bolsonaro

Antes da taxação, Trump havia manifestado seu apoio a Bolsonaro na rede. “Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil — isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz!”, escreveu Trump.

Na publicação, o presidente dos EUA não menciona as ações judiciais contra Bolsonaro, mas fala em perseguição e reafirma a inocência do ex-presidente.

“Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”, disse.