Lula culpado? Bolsonaristas detonam presidente após tarifaço de Trump

Presidente Lula (PT) e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Christophe Petit Tensson e Andrew Harnik | AFP

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) culparam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) pela decisão do americano Donald Trump em tarifar as exportações brasileiras em 50%. A medida entrará em vigor no dia 1º de agosto.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a nova medida imposta pelo chefe da Casa Branca é uma demonstração de ‘incapacidade’ governista de Lula.

“A taxação de 50% é 100% culpa de Lula. Na Argentina, onde há presidente de verdade, a tarifa é zero para 80% dos produtos exportados para os Estados Unidos", iniciou o herdeiro do ex-mandatário.

E completou: "Se Lula não tem capacidade, poderia pedir ao Alexandre de Moraes para devolver o passaporte pro Bolsonaro que ele vai pra lá e resolve!”, concluiu na publicação do X (antigo Twitter).

Já o deputado federal Nikolas Ferreira (MG) disse: “Chega de ditadura. A culpa é do Lula. Lula ferrou o Brasil”.

O deputado Gustavo Gayer (GO) ironizou o petista e o Judiciário brasileiro após as declarações de Trump em defesa do ex-mandatário brasileiro.

“Lula lutou tanto por mais taxas que conseguiu junto com o STF uma taxa 50% para os próprios americanos”.

LULA lutou tanto por mais taxas que conseguiu junto com o STF uma taxa 50% para os próprios americanos. — Gustavo Gayer (@GayerGus) July 9, 2025

Governistas defendem

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), endossou as declarações de Lula e defendeu a soberania do país. O posicionamento do petista foi publicado em suas redes sociais.

“O presidente norte-americano está confundindo a quem está se dirigindo. O Brasil não será quintal do país de ninguém. Quem decide a nossa vida somos nós. Que fique claro: o Brasil é dos brasileiros e não de capachos!”

RESPEITA O BRASIL

A pedido da família Bolsonaro, Donald Trump anuncia a taxação de 50% em todos os produtos brasileiros, de forma autoritária e unilateral. O presidente norte-americano está confundindo a quem está se dirigindo. O Brasil não será quintal do país de ninguém. Quem… — Jaques Wagner (@jaqueswagner) July 9, 2025

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou Bolsonaro e mencionou a relação do ex-presidente e sua família com o presidente americano, Donald Trump.

“A subserviência de Bolsonaro aos EUA está custando caro ao país. As mentiras que ele e a família espalharam sobre o Brasil e o STF serviram de pretexto para Donald Trump taxar as exportações brasileiras. Trump nunca esteve preocupado com democracia em lugar nenhum, muito menos com o destino de Bolsonaro”, disse.

E completou: “O que ele teme é o fortalecimento das relações comerciais e financeiras do Sul Global, que o Brasil ajuda a construir nos BRICS e outros fóruns globais. Não seremos reféns de Trump nem de Bolsonaro”.

Trump ataca: entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, ele considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.