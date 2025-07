Lula anuncia medida emergencial após tarifaço de Trump ao Brasil

Presidente Lula (PT) durante título Doctor Honoris - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) convocou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e ministros do governo para uma reunião emergencial nesta quarta-feira, 9, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil.

O vice-presidente, que também é ministro da Indústria e Comércio, foi convocado para o Palácio do Planalto, por volta das 18h20, segundo informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

O encontro, que não está listado na agenda oficial do petista, também conta a presença dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Sidônio Palmeira (Secom).

Trump ataca: entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil.

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

Alckmin rebate

Antes da reunião, o vice-presidente se pronunciou sobre o caso e diz que a defesa do presidente americano ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é equivocada e beira a um desconhecimento sobre o Judiciário.

"Acho que ele está mal informado, porque o presidente Lula ficou preso quase dois anos. Ninguém questionou o poder judiciário. Ninguém questionou a questão do país. É um assunto do judiciário. É um assunto interno do Poder Judiciário. Uma interferência dessas, ela não é adequada, talvez até por desconhecimento", afirmou ele.

Brasil lidera em maiores tarifas

O Brasil passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de países com as maiores tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Com a nova tarifa imposta ao Brasil, o país passa à frente de nações como Tailândia, Camboja e Myammar — todas com tarifas entre 35% e 40%.

Ao todo, os EUA já anunciaram sanções tarifárias unilaterais contra 20 países, sob a justificativa de pressão por acordos comerciais bilaterais.