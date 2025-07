Brasil lidera ranking global de países mais tarifados por Trump

Taxação começa a partir de agosto - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

O Brasil passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de países com as maiores tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. A nova posição vem após o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar, nesta quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras. A medida entra em vigor no dia 1º de agosto.

A decisão foi formalizada por meio de uma carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o republicano, a taxação é uma resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Trump acusa Brasil de “vergonha internacional”

Na carta, Trump afirma: “A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”.

O presidente norte-americano reforça que a cobrança será ampla e sem exceções. “Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta”, declarou.

Taxas superam as de outros 20 países

Com a nova tarifa imposta ao Brasil, o país passa à frente de nações como Tailândia, Camboja e Myammar — todas com tarifas entre 35% e 40%. Ao todo, os EUA já anunciaram sanções tarifárias unilaterais contra 20 países, sob a justificativa de pressão por acordos comerciais bilaterais.

Veja os percentuais das tarifas anunciadas por Trump até o momento: