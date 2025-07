Mundo viveu o terceiro junho mais quente da história em 2025

- Foto: Reprodução

De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 8, pelo observatório europeu Copernicus, responsável pelo monitoramento das mudanças climáticas globais, junho de 2025 foi o terceiro mês de junho mais quente já registrado no planeta.

Com temperaturas 1,30°C acima da média do período pré-industrial (1850–1900), junho foi apenas o terceiro mês, nos últimos dois anos, em que a temperatura global ficou abaixo de 1,5°C. Ainda segundo o observatório, a temperatura média do ar no planeta durante o mês foi de 16,46°C — um aumento de 0,47°C em relação à média histórica para junho (1991–2020).

Embora não tenha superado os recordes registrados em junho de 2024 e 2023, os cientistas alertam que a tendência de aquecimento permanece firme e seus impactos estão cada vez mais evidentes. Em comunicado, o Copernicus destacou que o mês foi marcado por temperaturas extremas em ambos os hemisférios.

Enquanto grandes áreas da Europa, América do Norte, Ásia Central e partes da Antártica Ocidental enfrentaram temperaturas acima da média, países do Hemisfério Sul, como Argentina e Chile, registraram um frio incomum para a época do ano.

Junho de 2025 também foi caracterizado por uma onda de calor excepcional na Europa Ocidental, com estresse térmico muito intenso em diversas regiões, agravado por temperaturas recordes no Mar Mediterrâneo ocidental.

Situação semelhante ocorreu em partes da Índia e da Antártica Oriental, onde os termômetros marcaram temperaturas abaixo do esperado. Essa combinação de extremos, calor severo de um lado e frio anormal do outro — representa, segundo os cientistas, um reflexo do desequilíbrio climático crescente no planeta.

Embora eventos isolados de frio ainda ocorram, a tendência global continua sendo de aquecimento persistente, com efeitos cada vez mais visíveis na saúde humana, na agricultura, nos ecossistemas e na economia.