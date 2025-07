Terra girando mais rápido? Entenda fenômeno que acontece nesta quarta

A previsão é de que o planeta gire 1,30 milissegundo mais rápido - Foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP

Pela quinta vez consecutiva, no mesmo período entre julho e agosto, a Terra vai girar mais rápido durante algumas semanas. O ritmo da rotação do planeta deve aumentar ligeiramente, e encurtar a duração dos dias em milissegundos. O fenômeno contraria a tendência de desaceleração observada ao longo dos anos anteriores.

De acordo com a plataforma Time and Date, o primeiro de três dias especialmente curtos acontecerá a partir desta quarta-feira, 9. A previsão é de que o planeta gire 1,30 milissegundo mais rápido do que o habitual, com novos picos nos dias 22 de julho e 5 de agosto.

As estimativas são baseadas em dados do IERS (Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra) e do Observatório Naval dos Estados Unidos.

Influências para maior velocidade de rotação da terra

Atualmente, um ano corresponde a pouco mais de 365 voltas completas da Terra ao redor do Sol (movimento chamado de translação), enquanto gira sobre seu próprio eixo (movimento de rotação). Mas, historicamente, esse fato variou bastante.

Há registros que indicam anos que já duraram de 372 a 490 dias, o que significa que a duração dos dias (ou seja, a rotação do planeta) nem sempre foi de 24 horas. Outros fatores também podem interferir na velocidade de rotação do planeta como:

Mudanças no nível do mar;

Movimentações internas;

Eventos sísmicos.

Interação entre a lua e a terra também influência na velocidade de rotação terrestre | Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde

No entanto, o fator de maior impacto é a interação com a Lua. À medida que ela se afasta da Terra, o planeta precisa girar mais lentamente para manter o equilíbrio angular. Essa desaceleração é estimada em cerca de 1,8 milissegundos por século.

Como é observada a aceleração da terra?

Para acompanhar essas mínimas variações, os cientistas utilizam relógios atômicos de alta precisão. Quando necessário, segundos adicionais chamados “segundos intercalares” são incluídos para manter o tempo civil alinhado com o tempo astronômico.

Desde 1972, 27 segundos desse tipo foram adicionados. De 2016 em diante, no entanto, nenhum segundo extra foi necessário – inclusive, em 2025, como já anunciou o IERS.

Agosto terá o dia mais curto de 2025

Com o início da aceleração do movimento de rotação terrestre, a partir de 2020, naquele ano, foram registrados os 28 dias mais curtos desde 1960, e novos recordes vêm sendo estabelecidos a cada ano. O mais recente, registrado em 2024, teve um dia 1,66 milissegundo mais curto que os habituais 86.400 segundos.

A proximidade da lua ao equador terrestre impacta na força da maré que age sobre o planeta | Foto: GUILLERMO ARIAS / AFP

A expectativa para os próximos dias mais curtos segue a tendência. Em 22 de julho, o dia pode ser 1,38 milissegundo mais breve, e em 5 de agosto, a redução prevista é de 1,5 milissegundo (o menor dia do ano). Segundo especialistas, essa variação pode estar relacionada à proximidade da Lua em relação ao equador terrestre, influenciando a força de maré que age sobre o planeta.