AtlasIntel: Argentina dividida dá sinal de alerta a Milei

Presidente Argentino, Javier Milei - Foto: LUIS ROBAYO / AFP

A aprovação do presidente da Argentina, Javier Milei, segue em um cenário de forte polarização, conforme mostra a pesquisa Latam Pulse/Atlas divulgada nesta terça-feira, 8.

O levantamento indica que 44,3% dos argentinos aprovam sua gestão, enquanto 44,1% desaprovam. Outros 11,7% não souberam ou preferiram não responder.

Na série temporal, os índices de avaliação de Javier registram uma leve queda em junho. A aprovação, que era de 45,3% em maio, caiu para 44,3%. Já a desaprovação também teve queda, de 45,9% para 44,1% ante o mesmo período.

A avaliação do governo Milei também reflete o sentimento de divisão na opinião pública. Para 41,4% dos argentinos, a gestão é “ruim” ou “muito ruim”, enquanto 37,6% a classificam como “boa” ou “excelente”. Outros 18,8% consideram o governo “regular”, e 2,2% não souberam opinar.

Os números evidenciam um país dividido quanto ao governo Milei, com forte cenário de polarização no país. O dado mostra que o presidente enfrenta significativa resistência em parte expressiva da população, especialmente diante das medidas econômicas de ajuste fiscal e corte de gastos.

Desde o início do mandato o mandatário argentino tem implementado uma agenda de reformas econômicas radicais e medidas de austeridade que geram tanto apoio quanto resistência dentro da sociedade argentina.

Pesquisa Latam Pulse Atlas & Bloomberg

O levantamento Latam Pulse ouviu 1.963 argentinos entre os dias 27 e 30 de junho de 2025, por meio da metodologia Atlas RDR, feita pela internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado.