Atlasintel: Haddad dribla crise do IOF e impulsiona imagem positiva

Fernando Haddad - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Em meio às discussões sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a avaliação positiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avançou no mês de junho, conforme mostra a nova pesquisa Latam Pulse feita em parceria com a AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 8.

Segundo o levantamento, a imagem negativa do ministro caiu cinco pontos percentuais, enquanto a positiva subiu três pontos. Embora a avaliação negativa ainda supere a positiva, o saldo (-6 pontos) é o menor registrado desde janeiro de 2025, sinalizando uma melhora consistente na percepção da atuação do ministro.

Em maio, Haddad tinha 42% de avaliação positiva entre os líderes políticos, percentual que subiu para 45% em junho. Já a percepção negativa recuou de 56% para 51%.

Por outro lado, a imagem do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, continua fortemente negativa. Apesar de um leve avanço na avaliação positiva (4 p.p), o saldo segue amplamente desfavorável, uma das piores avaliações entre os líderes políticos analisados.

As avaliações ocorrem durante a polêmica em torno do decreto do governo federal que eleva as alíquotas do IOF. A medida, alvo de duras críticas do mercado financeiro, foi derrubada na última sexta, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão gerou forte insatisfação entre integrantes do governo e foi classificada como 'inconstitucional' pelo próprio presidente Lula.

Avaliação de Lula

A imagem positiva de Lula, entre os líderes políticos, teve uma leve alta de 2 pontos, enquanto a avaliação negativa recuou 1 ponto. O presidente passou de 45% para 47% em avaliação positiva entre maio e junho. Já a percepção negativa caiu de 54% para 53%.

Já aprovação por cruzamentos demográficos no âmbito renda familiar até R$ 5 mil, o mandatário teve 52,8% de aprovação.

Pesquisa Latam Pulse Atlas & Bloomberg

O levantamento Latam Pulse ouviu 2.621 brasileiros entre os dias 27 e 30 de junho de 2025, por meio da metodologia Atlas RDR, feita pela internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

AtlasIntel/A TARDE

