Edinho Silva é eleito presidente nacional do PT

Edinho Silva, novo presidente do P)T - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O Partido dos Trabalhadores (PT) tem novo presidente nacional. O ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, foi eleito para comandar os rumos da sigla até 2029, no Processo de Eleições Diretas (PED), realizado no domingo, 6.

O resultado foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 7, mesmo com o impasse no pleito no diretório do PT de Minas Gerais. A segunda instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), entretanto, derrubou a liminar que proibia a realização da eleição no estado.

Edinho assume no lugar do senador Humberto Costa, eleito de maneira interina para ocupar cadeira deixada por Gleisi Hoffmann ao virar ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

Quem é Edinho Silva?

Candidato pela corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), Edinho Silva chega ao principal posto do partido após 12 anos (2009-2013). Coordenador da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, o petista, prefeito de Araraquara por quatro oportunidades, é tido como um político de perfil conciliador.

Para ser eleito, o ex-prefeito e ex-ministro Edinho Silva enfrentou Rui Falcão, Romênio Pereira e Valter Pomar.