Atlasintel: maioria dos brasileiros não confia no Congresso

A pesquisa Latam Pulse/Atlas divulgada nesta terça-feira, 8, mostrou que o nível de confiança dos brasileiros no Congresso Nacional está extremamente baixo. Segundo levantamento, apenas três pontos percentuais dos entrevistados afirmaram ter “muita” confiança na instituição.

O dado mostra que a grande maioria demonstra ceticismo: 27 p.p dizem ter "pouca" confiança e 63 p.p declararam não confiar de forma alguma no Congresso. Outros 2 p.p não souberam ou não quiseram opinar sobre o assunto.

Crise do IOF

O resultado sai em meio a polêmica em torno do decreto do governo federal que eleva as alíquotas do IOF. Em junho, a derrubada do decreto foi pautada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Cerca de duas horas após ter sido derrubado, o decreto também foi rejeitado em votação simbólica no plenário do Senado Federal.

A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou, na terça, 1º, a ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no intuito de reverter a derrubada do decreto. Segundo o ministro da AGU, Jorge Messias, a ação declaratória de constitucionalidade (ADC) foi apresentada após solicitação feita por Lula e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana anterior.

Na última sexta, 4, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes anunciou a suspensão dos efeitos de decretos da Presidência da República e do Congresso Nacional que tratam do Imposto sobre o IOF.

Judiciário

O levantamento da Latam Pulse/Atlas revelou também que o nível de confiança dos brasileiros no Judiciário apresenta índices moderados, porém ainda preocupantes. Segundo a pesquisa, 22 pontos percentuais dos entrevistados afirmaram ter "muita" confiança no Judiciário, enquanto 23 p.p disseram ter "alguma" confiança.

O percentual de entrevistados que declarou não confiar de forma alguma no Judiciário foi de 42 pontos percentuais, enquanto 11 pontos percentuais indicaram ter “pouca” confiança na instituição.

No Brasil, o Poder Judiciário é dividido em órgãos que atuam em diferentes esferas e níveis de jurisdição. No topo estão o Supremo Tribunal Federal (STF) e os tribunais superiores, responsáveis por uniformizar a justiça e resolver conflitos entre instâncias inferiores.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fiscaliza a administração dos tribunais e a conduta dos magistrados.

TSE

O levantamento também revelou que a confiança dos brasileiros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está dividida. 36 p.p dos entrevistados afirmaram ter “muita” confiança no TSE, enquanto 16% declararam ter “alguma” confiança.

Por outro lado, 8 p.p dos entrevistados relataram ter “pouca” confiança no órgão, e 39 p.p disseram não confiar de forma alguma no tribunal responsável pela organização das eleições no país.

O resultado indica que, apesar do papel central do TSE na garantia da democracia eleitoral, a instituição ainda enfrenta desafios para conquistar a total confiança da população.

Democracia é a melhor forma de governo ?

A mesma pesquisa Latam Pulse/Atlas também abordou a opinião dos brasileiros sobre a democracia como forma de governo. A maioria (81,5%), concorda totalmente que a democracia é a melhor forma de governo. Outros 12,7% concordam parcialmente com essa afirmação.

Apenas 4,1% dos entrevistados discordam parcialmente, enquanto 1,6% discordam totalmente. Uma parcela mínima, 0,2%, não soube ou não quis opinar.

Os números indicam que, apesar do ceticismo em relação a algumas instituições, a democracia mantém forte respaldo entre a população brasileira.

