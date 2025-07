Atlasintel: Lula supera Bolsonaro em temas cruciais para o governo

Lula leva vantagem com 48 p.p ante 46p.p de Bolsonaro - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Em comparação com a gestão anterior de Jair Bolsonaro (PL), o governo do presidente Lula (PT) vem demonstrando um desempenho melhor em áreas estratégicas para o seu terceiro mandato, como a recuperação das relações internacionais, melhoria no ambiente de negócios e criação de empregos, comércio internacional, direitos humanos e igualdade racial, políticas sociais e redução de pobreza.

De acordo com a pesquisa Latam Pulse/Atlasintel de Junho, divulgada nesta terça-feira, 8, na tentativa de recuperar a imagem do Brasil no exterior, Lula leva vantagem com 48 p.p ante 46p.p de Bolsonaro, mesmo resultado mostrado no levantamento para as demais áreas citadas.

| Foto: Atlasintel

Acertos do governo

Na seção de erros e acertos do governo Lula, os respondentes da pesquisa avaliaram que temas como a gratuidade para todos os medicamentos e itens do farmácia popular, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, retomada do programa minha casa, minha vida, além da retirada de garimpeiros de reservas indígenas e ambientais e liberação do saque FGTS retido são acertos da gestão petista até aqui.

| Foto: Atlasintel

Outros pontos citados são: programa de renegociação de dívida da população (Desenrola), retomada do programa Mais Médicos, incentivo para alunos do ensino médio público de famílias de baixa renda com o programa Pé-de-Meia e o novo PAC, programa de aceleração do crescimento.

Avaliação positiva

A estratégia do Palácio do Planalto em lançar a campanha ricos x pobres ao defender a taxação dos super-ricos, como justiça tributária, vem surtindo efeito na imagem do presidente Lula (PT).



O levantamento mostrou uma recuperação na aprovação da gestão do petista, que subiu 2,1 pontos percentuais, no mês de junho. Esse é o maior patamar do ano registrado, em comparação com a série temporal.

Nesse sentido, os dados da pesquisa mostram que 47,3% dos brasileiros aprovam o governo. Já outros 0,9% dos entrevistados pelo instituto não souberam responder ao questionamento. A desaprovação do terceiro mandato de Lula também apresentou queda. Apesar de superar os números da aprovação, quando comparado ao mês de maio, a rejeição ao petista caiu em 2 pontos, de 53,7% para 51,8%.



Para a edição de Junho de 2025, a pesquisa contou com uma amostra de 2.621 respondentes da população adulta brasileira, com uma margem de erro de ±2 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. Os dados foram coletados entre 27 e 30 de Junho de 2025.

Atlasintel/A TARDE

O Instituto Atlasintel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a Atlasintel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.