Sobe para 82 o número de mortos nas enchentes no Texas

As buscas acontecem por terra e ar - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

O número de mortos nas enchentes que atingiram o centro do estado americano do Texas durante o último fim de semana subiu para 82. O número inclui pelo menos 28 crianças no Condado de Kerr.

De acordo com o governador Greg Abbott, as enchentes repentinas de domingo, 6, ainda podem representar um perigo para algumas regiões do estado nos próximos dias, já que "mais chuvas fortes" são esperadas.

Segundo as autoridades, as equipes continuam procurando por 10 campistas e uma monitora do Acampamento Mystic, o acampamento de verão feminino perto do Rio Guadalupe.

As buscas acontecem por terra e ar, com a Guarda Aérea Nacional do Texas utilizando drones militares pilotados remotamente, normalmente utilizados pelas Forças Armadas para realizar vigilância. As autoridades do Condado de Kerr já haviam considerado instalar sirenes de alerta de inundação, mas o plano nunca se concretizou.