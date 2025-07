Nomes de bebês inspirados em assassinos cruéis estão em alta; veja lista

Nomes de bebês inspirados em assassinos ganham força - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Você colocaria o nome de um assassino notório no seu filho? Por mais surpreendente que pareça, essa é uma tendência crescente.

Nomes inspirados em criminosos famosos, alguns deles assassinos em série, estão ganhando popularidade no Reino Unido, segundo o ranking Top 100 de Nomes de Bebê de 2025 divulgado pelo BabyCentre UK.

A lista revela que nomes associados a figuras sinistras, como Ted Bundy e Anna Delvey, estão aparecendo cada vez mais entre as escolhas dos pais.

Mas, de acordo com especialistas, o fenômeno tem menos a ver com idolatria a criminosos e mais com a força que a cultura pop exerce sobre o imaginário coletivo.

“Esses nomes não estão sendo escolhidos por causa do crime”, explicou SJ Strum, especialista do BabyCentre.

Ele completou: “Os pais absorvem inconscientemente a cultura popular, e esses nomes se infiltram em nossas mentes por meio de séries, podcasts e conteúdos virais. É uma lente fascinante de como a cultura molda a linguagem e, por extensão, os nomes".

Séries ajudam a popularizar nomes de criminosos

Séries da Netflix e documentários de true crime ajudam a popularizar esses nomes, que acabam desvinculados, no dia a dia, de seus passados sombrios.

O resultado? Bebês da chamada geração Beta (os nascidos a partir de 2025) poderão carregar nomes com históricos nada convencionais.

Veja alguns dos nomes no Top 100 inspirados em assassinos ou golpistas famosos: