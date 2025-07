Veja nomes femininos clássicos dos anos 50 que estão voltando

Veja sugestões de nomes vintage que estão voltando a moda - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A escolha do nome de um bebê muitas vezes é um dos pontos de maior responsabilidade, já que a forma com que a criança for nomeada está ligada à identidade e maneira com qual ela será referida no mundo. Para os pais que estiverem em dúvida em qual nome escolher para seus filhos, os nomes antigos para alguns pode soar como fora de moda, mas para outros podem apontar originalidade.

Nomes vintages, além de parecerem mais elegantes, muitas vezes são cheios de significados, sejam eles de outras línguas ou de histórias mitológicas. Caso esteja buscando arriscar em um nome singular, confira algumas sugestões

Veja 10 nomes vintages femininos para se inspirar:

Maitê

Este nome possui origem basca e castelhana, tendo uma diferença em seu significado dependendo de qual cultura. Na tradução basca, esse seria um adjetivo para “querida” ou “amada”, já no idioma romântico espanhol esse nome pode significar “senhora do verão”, ou “soberana que colhe o que cultiva”.

Aurora

Muitas origens do nome Aurora são ligadas à mitologia romana, significando tanto a conexão ao fenômeno natural das auroras polares, quanto à deusa grega Eros, figura que voa pelos céus anunciando a chegada do amanhecer. A tradução do latim seria “amanhecer” ou “alvorecer”.

Antonella

Este nome seria tanto o diminutivo em italiano do nome Antônia, como uma versão feminina do nome latim Antonius. O nome romano está ligado ao Imperador Marco Antônio, e o significado dele está ligado à uma figura “valiosa” ou “inestimável”.

Cecília

Para os simpatizantes da área musical, o nome Cecília possui alguns simbolismos que se conectam. Podendo significar ao mesmo tempo “sábia”, ainda se traduz como “guardiã dos músicos”.

Esmeralda

Ligada à pedra rara, o nome também possui uma ligação do idioma latim, podendo ser traduzida para "raio ou clarão". Além de denotar preciosidade, o nome carrega o significado de alguém que traz luz à casa, de forma que é impossível ignorar.

Odette

Tendo origem francesa, Odette também nomeia a heroína e princesa do balé russo O Lago dos Cisnes. Originalmente, o nome tem significado de “riqueza”, “rica” ou “herança”. Denota valor, sendo ideal para aqueles que acreditam no poder da atração para grandes ganhos.

Verônica

O nome, de origem grega surgiu como variação do nome Berenike, sendo uma versão macedônica do nome, dividindo raízes com o nome Berenice.

Verônica seria uma junção dos elementos phéro, que significa “trazer”, e níke, que significa “vitória”. Por isso, a criança com esse nome teria o significado “portadora da vitória”.

Olga

Tendo natureza russa, o nome vem de “Oleg” – um adjetivo nórdico antigo heilagr, cuja tradução significaria “próspero” ou “bem-sucedido”. Olga também é o nome de uma santa, venerada na Igreja Ortodoxa Oriental.

Lucila

Luminosa, brilhante e solar. Lucila é uma variação feminina para Lucius, cuja origem vem do latim. Lucius ou Lux, é traduzido como “luz” e, por isso, a versão feminina do nome tem o sentido como “aquela que traz luz”.



Morgana

Morgana seria o mar que circula, ou mesmo os círculos que fazem o mar. O nome tem origem no galês antigo e vem do celta Morcant. O nome está profundamente conectado à fada da mitologia galesa Morgan le Fay, uma feiticeira poderosa e com habilidades mágicas.