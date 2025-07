Mega-Sena, Quina e Lotofácil terão apostas mais caras; confira valores

Novos preços começam a valer na terça-feira, 9 - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

A partir da próxima semana, quem costuma apostar nas loterias da Caixa vai precisar preparar um pouco mais o bolso. O banco público anunciou nesta quinta-feira, 3, um reajuste nos valores de algumas das principais modalidades de jogo, como a Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Loteca e Super Sete.

Segundo a instituição, a medida busca garantir a continuidade dos sorteios, elevar o valor dos prêmios e reforçar os repasses destinados a áreas sociais. A Caixa destacou que os ajustes serão feitos de forma escalonada ao longo do mês de julho.

Os novos preços começam a valer na terça-feira, 9, para as apostas da Dupla Sena, Quina, Lotofácil e Loteca. Já a Mega-Sena terá o valor atualizado a partir de quarta-feira, 10, enquanto a Super Sete passará a custar mais apenas no fim do mês, no dia 30.

Confira como ficam os preços mínimos das apostas simples:

Mega-Sena: de R$ 5,00 para R$ 6,00

Lotofácil: de R$ 3,00 para R$ 3,50

Quina: de R$ 2,50 para R$ 3,00

Dupla Sena: de R$ 2,50 para R$ 3,00

Loteca: de R$ 3,00 para R$ 4,00

Super Sete: de R$ 2,50 para R$ 3,00

O último reajuste nos preços das loterias havia ocorrido em abril de 2023, quando a Mega-Sena passou de R$ 4,50 para R$ 5,00.