OAB fecha sede após ameaça de atentado extremista

Prédio da OAB-RJ foi alvo de atentado extremista - Foto: Divulgação

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) ficará fechada pelo menos até o meio-dia desta quinta-feira, 3. Todas as atividades previstas para o período da manhã foram canceladas.

A medida foi determinada pela presidente da Seccional, Ana Tereza Basilio, após comunicado recebido na noite desta quarta, 2, dando conta de uma ameaça de atentado relacionada a grupos extremistas.

“Estamos em contato direto com as autoridades de segurança pública, atentos aos fatos e às apurações, acompanhando tudo com muita cautela. A segurança de advogados, advogadas, funcionários e de todos os que circulam diariamente pela sede da OABRJ é nossa prioridade”, afirmou Basilio em comunicado.

Reincidência

Em fevereiro de 2023, o prédio da OAB-RJ foi interditado por causa de uma ameaça de bomba. À época, uma carta havia sido deixada com a ameaça em um banheiro do prédio.

No entanto, após o espaço ser evacuado, houve a varredura do local pelas forças de segurança, mas nada foi encontrado.