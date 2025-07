Corretores são mortos a tiros dentro de imobiliária durante negociação

Corretores Thiago Adolfo e Deyvid Luiz Leite foram mortros a tiros em uma imobiliária de Balneário Piçarras (SC) - Foto: Reprodução redes sociais

Dois corretores de imóveis foram mortos a tiros na tarde de terça-feira, 1º, durante uma reunião dentro de uma imobiliária especializada em imóveis com vista para o mar, em Balneário Piçarras, no Litoral Norte de Santa Catarina.

As vítimas foram identificadas como:

Thiago Adolfo, de 29 anos

Deyvid Luiz Leite, de 46, que também era conhecido por integrar a dupla sertaneja Davi e Daniel

O suspeito do crime é o dono do estabelecimento, identificado como Ralf Junior Dombek Manke, de 37 anos, é o dono do estabelecimento. Ele foi preso em flagrante logo após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o encontro tinha como objetivo discutir a venda de parte da empresa e o pagamento de uma parcela atrasada de aproximadamente R$ 25 mil. Segundo a delegada Beatriz Ribas Dias dos Reis, responsável pela investigação, o suspeito alegou que agiu em legítima defesa, afirmando ter sido agredido pelas vítimas durante a discussão.

Arma apreendida e investigação

Após o crime, policiais localizaram o proprietário dentro de um carro em um posto de combustíveis. Ele estava com vestígios de sangue na roupa e portava uma pistola, que foi apreendida. Até o momento, nenhuma outra arma foi encontrada no local do crime.

“Ele disse que achou que as vítimas poderiam estar armadas porque usavam jaquetas, mas não havia outra arma na cena além da dele. Isso será apurado”, explicou a delegada. Os celulares das vítimas, do suspeito e de uma testemunha que estava na reunião também foram recolhidos para análise.

Nota de pesar

A prefeitura de Garuva, município onde Deyvid Luiz Leite morava e chegou a atuar como servidor público, lamentou a morte do corretor. Em nota, destacou que além da atuação no setor público, ele também se destacou na música, gravando um DVD em 2022 com participações especiais de artistas como Léo Nascimento e Luiza Martins, além de lançar, em 2023, a música “Amor com Adrenalina” ao lado da dupla João Neto & Frederico.