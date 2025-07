PF abre inquérito para apurar ataque hacker a bancos no Brasil

Polícia Federal investigará ataque hacker - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) vai abrir investigação sobre um ataque hacker que atingiu a C&M Software, empresa que presta serviços de tecnologia para o setor financeiro e é responsável por intermediar operações entre bancos e o Banco Central (BC).

O crime ocorreu na última terça-feira, 1º, e resultou no desvio de recursos das contas reservas que as instituições financeiras mantêm junto ao BC.

As contas reservas concentram depósitos que os bancos são obrigados a manter no Banco Central para cumprir exigências regulatórias. Por isso, o episódio acendeu um alerta no mercado.

Até o momento, não há informações precisas sobre o montante desviado nem sobre o total de instituições afetadas. O BC afirmou que o ataque não comprometeu diretamente clientes dos bancos.

Como o ataque aconteceu

De acordo com as primeiras informações, os criminosos utilizaram credenciais vazadas — logins e senhas de clientes da C&M Software — para acessar os sistemas da companhia e executar as movimentações fraudulentas.

Por conta do incidente, o Banco Central determinou o desligamento do acesso das instituições financeiras às infraestruturas operadas pela C&M. O objetivo é preservar o restante do sistema e evitar novas invasões.

“A C&M Software, prestadora de serviços de tecnologia para instituições provedoras de contas transacionais que não possuem meios de conexão própria, comunicou ataque à sua infraestrutura tecnológica”, informou o BC em nota oficial.

A C&M atua principalmente no desenvolvimento de soluções para o ecossistema de pagamentos instantâneos e faz a interface de comunicação entre bancos e o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Apesar de o SPB englobar o Pix, não houve relatos de desvio de valores dessa modalidade. Porém, o desligamento temporário das estruturas da C&M provocou instabilidades pontuais em operações Pix na manhã desta quarta-feira (2).

O que dizem a empresa e as autoridades

Em nota, a C&M Software confirmou ter sido “vítima direta” do ataque hacker e explicou que os invasores usaram credenciais de clientes para tentar acessar sistemas e serviços da companhia de forma indevida. A empresa destacou que seus sistemas críticos seguem “íntegros e operacionais”, e que todos os protocolos de segurança foram acionados.

“Por orientação jurídica e em respeito ao sigilo das apurações, a C&M não comentará detalhes do processo, mas reforça que está colaborando integralmente com as investigações da Polícia Federal, do Banco Central e da Polícia Civil de São Paulo”, afirmou a empresa.