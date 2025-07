Mãe é agredida e ameaçada com arma pelo filho por causa de Wi-Fi lento

Vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Foto: Reprodução / Pixabay

Um caso grave mobiliza as autoridades em Belo Horizonte, um jovem de 20 anos está foragido após agredir sua mãe e ameaçá-la com uma arma de fogo, motivado pela lentidão da internet na residência da família. O incidente aconteceu na terça-feira, 1º, no bairro Saudade, localizado na Região Leste da capital mineira.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher de 40 anos relatou que o filho ficou irritado com a instabilidade da conexão e passou a culpá-la pelo problema. Durante a discussão, ele a ofendeu e fez ameaças de morte.

Conforme informações da PM, o rapaz saiu de casa, mas logo retornou armado com um revólver. Ele teria apontado a arma para a mãe, segurado seu pescoço, dado uma coronhada no rosto e a derrubado no chão. A violência só cessou com a chegada do padrasto, que interveio na situação.

Antes de fugir, o jovem disparou: “Se chamar a polícia, eu vou pular aqui de madrugada e matar vocês dois”. A vítima, que sofreu um corte na cabeça, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste e depois registrada na Delegacia da Mulher.