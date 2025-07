Vídeo: homem deita em trilhos e espera trem passar sobre ele

O caso aconteceu por volta das 13h40 do dia 24 de junho, na linha férrea de Itaquaquecetuba - Foto: Reprodução | X

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar o momento em que um homem coloca uma venda sobre os olhos e deita sobre os trilhos esperando o trem passar por cima dele, em uma estação de São Paulo.

O caso aconteceu por volta das 13h40 do dia 24 de junho, na linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.

Uma outra pessoa filma a ação e alerta ao homem sobre a chegada do trem. Ele permanece imóvel e o trem passa por cima dele, sem tocá-lo. Logo após o trem passar, ele comemora.

Veja o vídeo:

🚨Dois influencers arriscaram a vida e pararam os trens da CPTM ao gravarem um vídeo perigoso: um deles se deitou vendado nos trilhos enquanto o outro filmava para as redes.

🛑O trem passou por eles sem causar ador ferimentos, mas o susto foi enorme.

Apesar de não ter sido registrado acidente, a ação do homem atrapalhou o funcionamento dos trens na linha 12-safira, que circularam em via única entre as estações Calmon Viana e Itaquaquecetuba.

A CPTM informou que a equipe de segurança foi acionada, mas ao chegar ao local, o suspeito já havia fugido. O caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba para identificar o homem.