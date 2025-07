Velório de Juliana Marins será aberto ao público nesta sexta-feira

Juliana Marins morreu ao cair em vulcão na Indonésia - Foto: Reprodução

O velório de Juliana Marins, brasileira que faleceu no final do mês passado após um acidente durante uma trilha no vulcão Monte Rinjani, na Indonésia, será realizado nesta sexta-feira, 4, no Cemitério Parque da Colina, em Niterói (RJ), cidade onde Juliana nasceu.

A despedida aberta ao público ocorrerá das 10h às 12h. Em seguida, das 12h30 às 15h, o velório será reservado exclusivamente para familiares e amigos próximos.

O corpo da brasileira Juliana Marins chegou ao Brasil na terça-feira, 1º, em um voo da companhia aérea Emirates Airlines. O avião pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 17h.Em seguida, foi levado à Base Aérea do Rio de Janeiro em aeronave da Força Aérea Brasileira.

Nova autópsia

O corpo passou por nova autópsia no Instituto Médico Legal (IML) no Brasil, atendendo aos pedidos dos familiares de Juliana, que foi à Justiça solicitar o novo exame.

O motivo para a nova autópsia, segundo a defensora Taísa Bittencourt Leal Queiroz, responsável pelo pedido à Justiça Federal, é a “ausência de esclarecimento sobre a causa e o momento exato em que a vítima morreu”.

Primeira autópsia

A primeira autópsia concluiu que a morte ocorreu logo após a queda, no próprio dia 21, em razão de um traumatismo grave. No entanto, imagens de drones captadas por turistas levantaram dúvidas sobre essa versão e indicam que Juliana poderia ter sobrevivido por mais tempo, sem socorro adequado.

A certidão de óbito emitida pela Embaixada do Brasil em Jacarta não esclareceu o momento exato da morte, o que levou a DPU a solicitar a realização de um novo exame pericial no país.